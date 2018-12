Coppia di Salerno danneggia il quadro di Totò: "Non pagheremo i danni"

Un selfie forse troppo ravvicinato al bellissimo quadro – fatto di mattoncini Lego – raffigurante Totò, e l'opera è caduta a terra restando danneggiata. È quanto è accaduto a Palazzo Fondi, che ospita (e continuerà fino al 20 gennaio) la mostra Brikmania.

I protagonisti dell'incidente, una coppia di Salerno, secondo quanto raccontato dagli organizzatori dell'esposizione si erano in un primo momento offerti di ripagare il danno, per poi tirarsi indietro. Secondo loro infatti “Il quadro in Lego raffigurante il volto di Totò non sarebbe dovuto cadere, se fosse stato ben attaccato alla parete".

"Inizialmente si erano resi disponibili per sostenere le spese di riparazione del quadro – lamentano invece gli organizzatori di Brikmania – adesso ci fanno sapere che non hanno più intenzione di pagare i costi di restauro che ammontano a circa 4mila euro solo per le ore di manodopera per ricostruirlo. Senza contare i mattoncini mancanti da ordinare, danneggiati dal calpestio dei due che, al contrario, sostengono che il danno sia avvenuto a causa dello staff della mostra perché il quadro, secondo la loro versione lontana dai fatti, non essendo appeso bene, sarebbe caduto da solo”. Eppure – proseguono da Palazzo Fondi – "le viti erano ben salde alla parete per impedire la caduta e venivano ispezionate dal personale della mostra, proprio per evitare danni costosi".

Gli organizzatori di Brikmania, che si dicono "sorpresi da questo comportamento avvenuto in seguito alla distruzione del quadro, opera esposta che è tra l'altro l'icona dell'edizione di Napoli", hanno commentato così: “Sembravano bravi ragazzi, molto seri. La ragazza addirittura piangeva dispiaciuta. Tra l'altro si erano detti loro per primi disposti subito a pagare i costi di restauro dell'opera che richiederà una corsa contro il tempo per venire consegnata in regalo alla città di Napoli, come promesso".

"Potevamo al momento denunciare il fatto – vanno ancora avanti – ma non era nostra intenzione, tanto che avevamo fatto capire solo di voler riparare l'opera. Ora siamo molto amareggiati da questo comportamento così contraddittorio".

La riparazione

Il quadro è ad ogni modo già in riparazione da un collezionista veneto. "È nostro intento ripararlo, prima di tutto per rispetto verso il grande personaggio simbolo di Napoli, ma anche per mantenere la promessa di donarlo alla città – concludono gli organizzatori – Napoli è una città viva e Totò un personaggio che rappresenta degnamente il grande popolo napoletano, una figura internazionale. Nonostante questo incidente di percorso, siamo onorati di aver allestito una mostra in questa città unica".