Miasmi dal depuratore di Licola: i cittadini protestano tutte le sere

La piccola Greta ha lasciato un segno anche nel Napoletano. Da qualche tempo ogni sera i cittadini di Licola si danno appuntamento davanti al depuratore di Cuma per protestare contro i forti miasmi che emana il sito. Una protesta silenziosa ma costante che non si ferma neanche nei giorni festivi né con avverse condizione metereologiche. I residenti si incontrano dinanzi all'ingresso principale del depuratore e affidano ai cartelli la loro preoccupazione e la loro rabbia per una situazione che va avanti da tempo e che non riescono più a sopportare.

Denunciano l'inquinamento ambientale sulla scorta dell'esempio lanciato dall'ostinazione di Greta Thunberg. Alla loro protesta si è unita anche la voce di qualche consigliere comunale di opposizione e la solidarietà del sindaco Vincenzo Figliolia che ha assicurato che farà il possibile per capire l'origine di questi cattivi odori.