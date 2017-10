Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga: arrestati i "pusher da lancio"

Carabinieri in azione a Torre Annunziata contro lo spaccio di stupefacenti. I militari dell'arma hanno eseguito un’ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal GIP di Torre Annunziata a carico di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di traffico e di spaccio di stupefacenti di vari tipi (marijuana, cocaina, eroina e crack).

Le indagini sono state coordinate dalla Locale Procura della Repubblica e avviate nel febbraio 2016, quando era stata scoperta la presenza di una “piazza di spaccio” nel noto “rione Provolera” in pieno centro a Torre Annunziata.

Le attività investigative sono poi state portate aventi con metodi classici di indagine: pedinamenti e controlli durante i quali sono state accertate le dinamiche delle attività di spaccio.

Il pusher dopo un breve colloquio con l’assuntore si allontanava per prelevare da un posto sicuro lo stupefacente chiesto mentre gli acquirenti restavano in attesa sul luogo dell’incontro. Altre volte invece, gli assuntori si fermavano nei pressi di case degli spacciatore e dopo aver chiesto stupefacenti lasciavano il denaro in un posto prestabilito. La droga veniva loro consegnata mediante il lancio dalle finestre di casa dei pusher.