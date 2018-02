Pupetta Maresca contro Gomorra: "Scene terribili, è diseducativa"

“Gomorra non è educativa. Di fronte a quelle scene terribili anche io ho spento la televisione. Oggi i bambini si travestono dai protagonisti della serie: tutto questo è inaudito”. A parlare è Pupetta Maresca, al secolo Assunta, conosciuta anche come Lady Camorra, nota anche per la fiction 'Pupetta' con Manuela Arcuri, in onda su Canale 5, che della storia di Assunta Maresca ha fatto un successo televisivo nazionale.

Pupetta Maresca è la protagonista dell'ultima puntata di Reality Car. “Amo tantissimo Castellammare. Amo anche le pietre di questa città e vederla abbandonata così mi fa male. Purtroppo chiunque ‘sale’ al Comune non fa niente. La colpa è dei politici”.