Rifiuti nei pressi del campo rom a Secondigliano: pulizia conclusa

Si è conclusa la pulizia dell'area nei pressi del campo rom di Secondigliano. A darne notizia, con grande soddisfazione, è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che aveva denunciato il pericolo per gli automobilisti. L'area era, infatti, invasa da rifiuti soprattutto negli spazi accanto ai guard rail mettendo in seria difficoltà tutti coloro che transitavano di lì con l'auto. Dopo le denunce degli abitanti e del rappresentante dei Verdi, è stata effettuata una pulizia straordinaria che ha liberato l'area. L'obiettivo è adesso fare in modo che non riappaiano i bustoni con ogni tipo di scarto e rifiuto.

Uno modo potrebbe essere sensibilizzare anche gli abitanti del campo nomadi. «Ora, però, è necessario che non si permetta di accumulare tanti rifiuti nuovamente e, per farlo, bisogna necessariamente coinvolgere anche i rom che vivono nel campo adiacente dove va ristabilita la legalità – ha aggiunto Borrelli per il quale – vanno fatti immediatamente controlli per verificare chi e a che titolo vive in quell’area per poter poi procedere a una piena integrazione che di certo non può avvenire se vivono in discariche che, in alcuni casi, loro stessi creano con la complicità di gente del posto che affida a loro il compito di “smaltire” rifiuti di ogni genere che andrebbero magari portati in discariche e centri autorizzati».