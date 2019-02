Pulizia della piazza: la bella iniziativa dell'associazione Sant'Anna

Sabato 9 febbraio 2019, alle ore 10,30, in piazza S. Caterina da Siena, il Presidente della I Municipalità, Francesco De Giovanni, avendo fatto eseguire potatura straordinaria delle piante là presenti, messa in pristino dei paletti divelti ed aver provveduto ad una raccolta straordinaria dell’immondizia, consegnerà una targa all’associazione S.Anna, radicata sul territorio, nominandola custode della detta piazzetta affinchè sia mantenuta in buone condizioni di pulizia e sia consentita una più facile fruibilità ai cittadini.

Ma l’incontro è solo un momento di un maggiore intervento che si sta programmando per manutenere strade e piazze della Municipalità e svolgere al contempo opera di sensibilizzazione della cittadinanza sul valore della tutela e del rispetto del decoro cittadino. E in questa opera di sensibilizzazione si conta anche sulla collaborazione del gruppo Scout Napoli 2 dell’Agesci, esempio di cittadinanza attiva, che già opera in Municipalità con piccoli interventi di piantamento di piante e tutela delle aree pubbliche. Tale progetto, che nasce da una idea dell’avvocato Antonella Esposito, componente del coordinamento cittadino di Forza Italia e delegata alle politiche sciali e cultura, vede la partecipazione attiva del consigliere D’Alessio e Pipolo.