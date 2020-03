Portici, interventi quotidiani di disinfezione nei pressi dei supermercati

Interventi quotidiani di disinfezione nei pressi dei supermercati. E' quanto sta accadendo a Portici in tempi di emergenza da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Leucopetra dopo aver completato per tutte le strade le attività straordinarie di disinfezione con utilizzo di disinfettante deodorante concentrato (Quanisol 10 reg.min. della salute n.14208) ha da giorni iniziato interventi quotidiani di disinfezione in prossimità dei supermercati, dove vi è una concentrazione dei flussi di cittadini in fila per la spesa. La disinfezione straordinaria ha riguardato tutta la città. Sul sito istituzionale del Comune di Portici è pubblicato il calendario degli interventi effettuati, con l’elenco delle strade interessate. E' iniziata anche l’attività di deblattizzazione che riguarderà tutto il territorio comunale e di cui daremo nei prossimi giorni notizie più dettagliate anche con video. Tutto il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine ai lavoratori ed al direttore generale della Leucopetra, al dirigente Auricchio ed ai lavoratori del settore ambiente del comune che ci stanno assicurando i servizi ordinari di igiene urbana ed anche quelli straordinari di disinfezione. Cerchiamo di fare grande attenzione e di attenerci rigorosamente alle regole che tutti ormai conosciamo per le prossime 3 settimane, che saranno quelle decisive per vincere questa guerra e battere questo maledetto virus", il comunicato del Comune di Portici.