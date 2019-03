Lascia la spazzatura fuori dal cassonetto e dà un pugno allo spazzino che lo aveva ripreso

Non solo si è reso protagonista di un atto di inciviltà ma non ha accettato nemmeno che qualcuno lo riprendesse per questo. Protagonista un uomo che questa mattina, intorno alle nove, ha dato un pugno sul naso a un operatore ecologico lungo corso Vittorio Emanuele. Lo spazzino gli si è avvicinato per riprenderlo dopo che aveva lasciato la spazzatura al di fuori del contenitore. L'uomo ha però reagito in maniera violenta al rimprovero. Lo ha aggredito e l'ha colpito al naso con un pugno. Al lavoratore è stata diagnosticata la frattura del setto nasale.

Il comunicato sindacale

L'episodio è stato denunciato dalla sigla sindacale Usb con un comunicato. «La nostra a RSU aziendale ha denunciato episodi del genere, tanto che nell'ultima riunione che si è tenuta presso il Comune di Napoli lo scorso 15 marzo 2019, alla presenza del vicesindaco Enrico Panini, dell’assessore Raffaele Del Giudice e dei dirigenti di Asìa ha denunciato il clima ostilità che si respira nei quartieri, causato prevalentemente dalle carenze di personale proprio per lo spazzamento. Stop alle aggressioni serve un serio piano di assunzioni per evitare questi drammatici episodi».