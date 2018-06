Ciclista colpito alla testa da una baby gang: bacino rotto

Un forte pugno alla nuca mentre era in bici da da due ragazzini a bordo di uno scooter. Poteva finire molto peggio per il ciclista di Torre Annunziata, Ciro Balzano, vittima di una baby gang lungo via De Gasperi a Castellammare di Strada. La “bravata” del gruppo di ragazzi poteva costare la vita al 53enne oplontino dipendente dell'Asl che ha riportato la frattura del bacino. Erano in cinque i giovanissimi che lo hanno avvicinato a bordo di due scooter. Da uno dei due è arrivato il pugno con cui è stato colpito alla testa facendolo perdere i sensi e cadere dalla bici.

L'impatto con l'asfalto ha provocato la frattura al bacino mentre alla testa ha riportato un trauma cranico. Il colpo è stato dato da uno dei due giovani a bordo di un motorino. Gli altri tre viaggiavano sullo stesso scooter accanto a quello dell'autore del gesto. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza della zona e le immagini sono agghiaccianti. Da quelle partiranno gli agenti della polizia che stanno indagando sulla vicenda per riconoscere gli aggressori.