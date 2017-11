Follia a scuola, professore colpito in classe con tre pugni

Tre pugni al volto ad un professore durante una lezione in classe. È avvenuto in una scuola di Poggiomarino, al termine di una lite per futili motivi tra il docente ed un collaboratore scolastico in prova. A riportare l'episodio è Metropolis.

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, la lite tra i due sarebbe nata per un avviso da leggere in classe.

Il professore, 60 anni, è stato condotto in ospedale. Per lui prognosi di 15 giorni. Il collaboratore è stato sospeso dal servizio, mentre sono partite sul caso le indagini dei carabinieri.