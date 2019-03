Pugni in faccia alla compagna: arrestato 51enne

Un 51enne di Castellammare di Stabia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri della compagnia stabiese e del reggimento "Campania".

I militari sono intervenuti nell’abitazione dove l’uomo vive con la compagna 36enne dopo una chiamata dei vicini allarmati dalle urla. Entrati in casa, i militari hanno bloccato l’uomo autore della violenta aggressione.

Alla vista dei militari il 51enne, che ha colpito la moglie con pugni e calci, ha iniziato a spintonarli per guadagnarsi la fuga ma invano. E' stato bloccato, arrestato e, al termine delle formalità, tradotto in carcere. La donna subiva umiliazioni e aggressioni da mesi ma era talmente terrorizzata dal compagno che non aveva mai denunciato: in caserma si è invece aperta ed ha spiegato ai militari cosa aveva subìto.