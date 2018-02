"Cartellone pubblicitario volgare a pochi passi dall'ospedale dei bambini": la denuncia

Serve "una regolamentazione delle affissioni perché se è vero che bisogna lasciare libertà ai pubblicitari è vero anche che non possiamo tollerare che vengano affissi manifesti ai limiti dell’osceno e della violenza a ridosso di un ospedale pediatrico”.

A chiederlo sono i Verdi attraverso il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e con lui la responsabile dei diritti degli animali dei Verdi, Patrizia Cipullo.

Per i due esponenti politici "il manifesto in cui si vede una coppia, nuda, con l’uomo che tira i capelli alla donna, al di là del dubbio gusto, non può continuare a restare di fronte al Pausillipon".

“Qualora non lo faccia la società che ha in gestione quel tabellone - proseguono - è necessario che ci sia un intervento da parte del Comune per verificare se ci sono le condizioni per rimuovere immediatamente quel manifesto”. Infine, la richiesta è che “in futuro i tabelloni a ridosso di strutture come ospedali, Chiese e scuole dovranno essere riservati solo a pubblicità che non creino disagi a chi frequenta quei luoghi”.