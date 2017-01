Emergenza freddo: niente acqua di notte nel napoletano

L'ondata di freddo che sta colpendo la Campania in questi giorni provocherà anche ulteriori disagi. Le bassissime temperature, infatti, costringeranno la Gori a sospendere l'erogazione d'acqua in alcune città della provincia. Rubinetti a secco per evitare che il freddo gelido provochi dei danni alle tubature al passaggio dell'acqua. Il momento più pericoloso per le infrastrutture idriche è rappresentato dalle ore notturne nel corso delle quali le temperature scenderanno anche sotto lo zero.

Per questo motivo dalle 22 alle 6 delle notti del 5, 6, 7 e 8 gennaio resteranno senz'acqua quei comuni della provincia di Napoli con quote altimetriche più alte. Si tratta di Ercolano, Bracigliano, Gragnano, Massa Lubrense, Lettere, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense. In particolare resteranno a secco quelle zone cittadine poste più in altura. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito web della Gori.