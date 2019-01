Prova a dare fuoco ai carabinieri: 30enne in manette

Ha lanciato benzina contro due carabinieri che erano arrivati a casa sua per un controllo. Voleva dargli fuoco per poi scappare. Il suo piano si è concluso con una grande spavento per i militari ma con le manette ai polsi per il 30enne di Ischia arrestato da un'altra pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia ischitana.

Una volta portato in auto, mentre veniva accompagnato in caserma, ha cominciato a colpire la portiera posteriore dell'auto. Era già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati ma adesso è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Le accuse ai suoi danni sono di tentato omicidio, danneggiamento aggravato ed evasione.