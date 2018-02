Protezione Civile, decine di interventi durante la notte

Questa notte ci sono state decine di interventi dei volontari della Protezione Civile, che hanno aiutato i clochard in una notte di tormenta. Questa mattina, invece, gli uomini e le donne della Protezione Civile hanno soccorso motociclisti e automobilisti rimasti bloccati nella neve. “Anche in queste ore i volontari della protezione civile stanno dimostrando di essere ormai indispensabili per l’aiuto che portano nelle emergenze", spiega il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che “i volontari di Base Condor, nel corso della notte, hanno portato bevande calde, coperte e qualche alimento ai clochard della Galleria Umberto e di altre zone di Napoli, mentre, sin dalle prime ore del mattino, loro e altri erano nelle strade per liberarle dalla neve e mettere in guardia automobilisti e motociclisti dai pericoli”.