Ripetitore a Soccavo: partono i lavori tra le tensioni

L'arrivo della tecnologia 5g aumenterà la velocità di navigazione degli smartphone ma costringerà anche all'installazione di numerose nuove antenne. A farne le spese a Napoli è il quartiere Soccavo che ospiterà i ripetitori di nuova generazione. Sono infatti partiti i lavori per l'installazione non senza però tensioni. A via Giustiniano, dove avverrà l'installazione, è stata necessaria la presenza delle forze dell'ordine per garantire l'inizio dei lavori. I cittadini del quartiere si sono opposti con forza temendo conseguenze per la loro salute.

Al loro fianco si sono schierati i Verdi che hanno deciso di appoggiare i motivi della protesta chiedendo anche maggiore informazione per i cittadini. «È assurdo che ci sia stata un’ulteriore accelerazione, nonostante fosse stata in qualche modo concordata una pausa per non meglio precisati problemi al solaio – hanno detto i consiglieri Borrelli, Buono e Gaudini ricordando che – erano anche in programma controlli dell’Arpac sulle emissioni già esistenti e sulla distanza dalle scuole».