"No ai Rom in caserma", sit in a Miano

Proseguono le proteste contro la decisione di assegnare ai rom sfollati, dopo l'incendio che ha devastato il campo la scorsa settimana, l'ex caserma Boscariello di Miano. I residenti hanno organizzato un sit-in bloccando via Miano questa mattina. "La caserma è nostra e doveva essere utilizzata per far rinascere il quartiere. E' una scelta scellerata quella di destinarla ai rom. Non li vogliamo. Ci sono altri modi per aiutare queste persone", protestano i residenti, che hanno affisso uno striscione: "No ai rom alla caserma Boscariello, Miano è nostra".

Sono 300 i residenti del campo rom di Scampia che dovrebbero essere trasferiti nell'ex caserma, che inizialmente doveva diventare una cittadella dello sport.

Proteste anche in piazza Municipio davanti al Comune.