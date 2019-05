Lavoro, i disoccupati del Movimento 7 Novembre occupano il Pan

Protesta dei disoccupati del Movimento di Lotta 7 Novembre al Palazzo delle Arti di Napoli.

Il movimento ha spiegato i motivi della protesta attraverso i social: "Stamattina siamo entrati ed abbiamo affisso uno striscione all'interno del PAN di Napoli. La nostra lotta per il lavoro va avanti da più di 4 anni, siamo stanchi di aspettare per un salario vero e dignitoso. Non permetteremo che giochi politici e di palazzo possano interferire con la nostra vertenza. I disoccupati a lavorare a salario pieno! Nessuna campagna elettorale sulle nostre spalle! Siamo ancora qui e vogliamo incontrare urgentemente le istituzioni locali che tra promesse di assunzioni e formazione continuano a non rispondere alle richieste della nostra vertenza: siamo stanchi di aspettare!".