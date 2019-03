Sciopero Clima, la polizia blocca i manifestanti: le proteste | VIDEO

Hanno protestato a lungo, i manifestanti dello Sciopero Globale per il Futuro, il corteo contro il cambiamento climatico.

Sarebbero dovuti arrivare in piazza del Plebiscito, ma all'altezza di piazza Municipio sono stati bloccati dalla polizia per ragioni di sicurezza: quasi contemporaneamente all'arrivo del corteo, infatti, in Prefettura era atteso il ministro degli Interno Matteo Salvini.

Dopo una prima parte di trattativa avvenuta all'esterno di Palazzo San Giacomo, un nuovo stop al corteo si è verificato a pochi metri dal Maschio Angioino su via San Carlo. Alla fine, poco dopo le 13, il Questore ha concesso ai manifestanti il passaggio.

Piazza del Plebiscito dovrà essere liberata prima dell'arrivo di Salvini, previsto alle 15.