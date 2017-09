Metro Linea 7, lavori al via con le proteste

Unirà il quartiere di Fuorigrotta con il resto della città con trasporti efficienti a fronte delle difficoltà attuali. Sono iniziati i lavori della linea 7 della Metropolitana di Napoli. La prima fase prevede degli scavi, ma tutto è stato fermato da una serie di proteste. Il motivo è legato all'abbattimento di alcuni alberi secolari che insistono sulla zona degli scavi.

Associazioni e cittadini del territorio hanno organizzato un sit-in in concomitanza con l'arrivo delle ruspe. La sovrintendenza ha però dato il via libera al progetto che prevede anche la costruzione di un parcheggio su più piani per un totale di 250 posti auto. È stata quasi ultimata, inoltre, a Monte Sant'Angelo, l'installazione della scultura di Anish Kapoor, l'artista polacco che ha realizzato due opere proprio per questa nuova linea della metropolitana.