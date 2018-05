Protesta Auchan di via Argine: tensione nel deposito merci

Continua il presidio degli ex lavoratori dell'Auchan di via Argine. Non senza attimi di tensione come è accaduto questa mattina nei pressi dell'area deputata al deposito merci. I dipendenti licenziati hanno cominciato ad urlare contro gli addetti che stavano rimuovendo la merce ancora all'interno dell'ipermercato. Stanno lasciando il punto vendita di via Argine anche gli ultimi prodotti così come piano piano vengono rimosse le insegne che segnalavano l'arrivo all'Auchan.

I rappresentanti sindacali denunciano come anche le ultime tracce della vecchia azienda stiano per essere cancellati mentre il destino dei suoi addetti è ancora un mistero nell'angoscia generale. La notizia delle tensioni è stata data dall'edizione online del quotidiano Il Mattino.