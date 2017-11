Rom provano ad insediarsi a Poggioreale: cittadini in rivolta

Attimi di tensione nel quartiere Poggioreale dove questa mattina un gruppo di cittadini rom hanno provato ad insediarsi all'interno di un capannone abbandonato al Centro Direzionale. Un totale di 300 persone ha provato a ricostruire una baraccopoli all'interno dell'ex capannone abbandonato di Tele A. Appena si sono accorti del tentativo, alcune persone sono scese in strada per evitare l'insediamento.

Ne è nato un diverbio che è stato sedato dall'arrivo degli agenti della polizia e della polizia locale. Non si tratta del primo tentativo fatto dalle tante famiglie rom sfollate dal campo di Poggioreale dell'ex mercato ortofrutticolo, chiuso per le condizioni di vita precarie in cui si viveva al suo interno. Qualche settimana fa è accaduto un episodio simile che ha visto sempre le famiglie del quartiere protestare per un possibile nuovo insediamento.