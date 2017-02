Taxi, prosegue la protesta a Napoli: picchetti alla Stazione Centrale

Prosegue la protesta dei tassisti a Napoli, conseguenza dell'emendamento “pro Uber” presente nel Milleproroghe. Le auto bianche sono ferme dalla mattinata di ieri e stanno tenendo vuoti i parcheggi.

Le auto presenti alla Stazione Centrale, cinque, fanno da picchetto per controllare l'eventuale presenza di abusivi.

"Molti di noi sono a Roma per sostenere i colleghi delle altre città – spiega all'Ansa un tassista – per noi c'è una sola soluzione, stracciare il decreto sulla proroga alle limitazioni per Uber e le auto Ncc”. La licenza costa tra i 20 ed i 30mila euro, sostengono, costi che non sostiene la concorrenza.