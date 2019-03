Presidio dei tassisti in piazza del Plebiscito: le ragioni della protesta | VIDEO

Come un tutta Italia, anche a Napoli i tassisti si mobilitano. Il presidio, stamane, si è fatto sentire a piazza del Plebiscito. Presenti i delegati delle sigle sindacali di categoria Usb, Orsa, Unica Cgil, Uritaxi, Uti, Silt.

La protesta è contro la riforma del settore. I tassisti sono fermi nel dire no all'ingresso nel mercato delle multinazionali e rilanciano: se entro il 22 marzo non ci sarà l' incontro chiesto al ministro dei trasporti per definire la vertenza, sarà indetto lo sciopero nazionale.

Nel video, le interviste a Rosario Gallucci di Orsa Trasporti e Rosario Persichino di Usb.