Tassisti napoletani in marcia: chiedono regole più ferree per la concorrenza

Hanno prima sfilato per le vie del centro storico, poi sono arrivati in piazza Municipio e hanno stazionato all'ingresso di Palazzo San Giacomo. Sono i tassisti napoletani, circa 250 rappresentanti della categoria, che oggi hanno protestato, rinunciando alle corse (taxi vuoti e irreperibili in tutta la città): chiedono una soluzione all'amministrazione comunale sul problema dell'abusivismo e del noleggio con conducente. Secondo i tassisti molti surrogati del mestiere non sono sufficientemente regolamentati. I carabinieri presidiano l'ingresso del palazzo comunale.