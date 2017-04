"Nuove abitazioni per i Rom sgomberati", manifestazione a piazza Municipio

Si sono ritrovati in decine, questa mattina all'esterno della sede del Comune di Napoli, per chiedere nuove soluzioni abitative per i Rom sgomberati il 7 aprile dal campo di via Brecce, a Gianturco. "Dopo lo 'sgombero dolce', diciamo così, avvenuto nei mesi scorsi", spiega padre Alex Zanotelli, in prima linea contro le discriminazioni razziali, "quando con intimidazioni di ogni tipo la polizia ha costretto molte persone a lasciare il campo prima dello sgombero effettivo, dal 7 aprile queste persone non hanno un posto dove vivere. Una famiglia con disabili e una donna incinta è costretta a dormire all'addiaccio, in stazione". Padre Zanotelli espone un cartello che recita: 'I Rom non sono animali'. Spiega: "Il Comune non ha mantenuto gli impegni e ha adottato politiche disumane".

La contestazione prosegue, si chiede all'amministrazione comunale il nesso tra "la città", definizione utilizzata dal sindaco Deper incentivare il turismo, e il recente sgombero di migliaia di persone. Il luogo designato ad accogliere i Rom è il campo di via del Riposo, a. "Un campo stretto, che può accogliere solo centoventi persone, ma a Gianturco ce n'erano più di", raccontano i manifestanti del Comitato di via Sant'Erasmo alle Brecce, "e inoltre non crediamo sia a norma". Alla manifestazione ha partecipato anchee inviata da Londra a Napoli per monitorare la situazione per conto dell'Osservatorio sui: "Crediamo che in questo caso siano stati violati i diritti di centinaia di persone. Il campo in via del Riposo è un vero e proprioe continueremo a denunciare questa situazione".