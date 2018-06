Protesta dei professori universitari: stop agli esami

Professori universitari in sciopero, si prospetta un nuovo caos per la sessione estiva degli esami. Ne dà notizia il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primo degli appelli per gli esami della sessione estiva 2017-2018, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018. Alla base della mobilitazione c'è la protesta contro la disparità di trattamento rispetto al blocco degli stipendi deciso nel 2010.

L'obiettivo di professori e ricercatori è quello di ottenere lo sblocco degli stipendi, avere garanzie contro il precariato accademico mediante concorsi, chiedere lo stanziamento dei fondi per le borse di studio da erogare agli studenti. Proprio gli studenti però subiranno le prime conseguenze di questo sciopero. La compagine che ha firmato di più grazie al corpo docente dell'Università Federico II di Napoli. L'ultima volta che hanno incrociato le braccia è accaduto nel settembre scorso ed in quella in quella occasione oltre 700 docenti in tutta Italia fecero saltare le sessioni