Autorità portuale: proteste dei lavoratori

Lavoratori portuali da tutta Italia sono giunti in città per la mobilitazione contro il ricorso all'autoproduzione preannunciato da alcune compagnie di navigazione. Ci sono a Napoli delegati da Genova, Civitavecchia, Ravenna, Cagliari, Taranto, Savona, Salerno, Palermo, Gioia Tauro, Venezia, Brindisi, Livorno, Manfredonia per la protesta dei lavoratori, divisi in due presidi: uno all'ingresso dei locali dell'autorità portuale e l'altro con un singolare pic nic di protesta in piazzetta immacolatella, all'interno del porto. Bandiere, panini salsiccia e friarielli e bottogline d'acqua per la protesta che andrà avanti fino a mezzanotte. Spirito, presidente dell'autorità portuale riceverà una delegazione di lavoratori. L'intervista a Pasquale Puopolo, vicepresidente del Culp.

