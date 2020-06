"Incompetenti": manifestazione sulle impalcature di piazza Matteotti

Tre manifestanti appartenenti alla sigla di disoccupati '7 novembre' si sono arrampicati sullo stabile della Cassa del Mutilato di Guerra, in piazza Matteotti. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Incompetenti', "rivolto alle istituzioni", spiegano, che da tempo non concludono l'iter che riguarda i partecipanti al progetto di inserimento lavorativo per il recupero del patrimonio arboreo, del verde e del decoro ubano. "Un percorso che dura da cinque anni", spiegano. "Proponiamo progetti utili per noi e per il territorio, per recuperare la nostra dignità e decoro cittadino. Aspettiamo risposte, fino ad allora resteranno sulle impalcature. Ora basta chiacchiere".

