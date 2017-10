Lavorano alla Metro 6, da mesi senza stipendio: gli operai protestano, traffico in tilt

Circa venti gli operai, dipendenti di una ditta titolare di un sub appalto per alcuni lavori nella linea 6 della metropolitana, che stamattina hanno bloccato il traffico per denunciare la mancata retribuzione. Tensione con gli automobilisti a Fuorigrotta