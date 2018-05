Vomero, mercatali contro i box auto: barricate e bidoni incendiati

Bidoni incendiati, barricate, polizia in assetto antisommossa. Mattinata convulsa nella zona del mercato di Antignano, al Vomero, per la protesta che i mercatali hanno messo in piazza contro la realizzazione dei box auto.

I lavori ridurrebbero l'area per il mercato e gli ambulanti non vogliono sentir parlare di spostamento del mercato. Per ore, la zona, fino a piazza Medaglie d'Oro, è stata ostaggio della protesta. Diversi i cassonetti rovesciati al centro della carreggiata. Alcuni bidoni, così come le campane per la differenziata sono state incendiate.

La mobilitazione dei commercianti potrebbe proseguire anche nella giornata di domani, con conseguenti ripercussioni sul traffico veicolare, proprio come accaduto oggi.