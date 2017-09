Lsu enti pubblici, la protesta: in due salgono su una gru al Centro Direzionale

Protestano gli Lsu degli enti pubblici: stamane sono saliti su di una gru di un cantiere del Centro Direzionale per sollecitare la Regione Campania ad avviare i percorsi di stabilizzazione previsti dal Governo.

In decine hanno presidiato la sede del Consiglio regionale. Poi, dopo che la loro richiesta di un incontro con rappresentanti dell'amministrazione non è stata accolta, due di essi hanno occupato la gru.

''La Regione - si legge nella nota del sindacato Usb - non ha ancora indicato le risorse necessarie da mettere in campo, congiuntamente a quelle nazionali che saranno quantificate con un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, per un percorso di stabilizzazione. L'avvicinarsi della scadenza della convenzione per il 2017 acuisce la condizione di estremo disagio economico aggiungendo ulteriore incertezza sul futuro della categoria''.