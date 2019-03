Protesta lavoratori Citelum: delegazione a palazzo San Giacomo

Sciopero dei lavoratori della Citelum Illuminazione Scarl di Napoli. Una delegazione ha manifestato in mattinata davanti a Palazzo San Giacomo. La società si è aggiudicata in associazione temporanea d'impresa con Elettrovit l'appalto per la gestione della pubblica illuminazione della città di Napoli, per i prossimi 12 anni. I lavoratori tuttavia lamentano una decurtazione dello stipendio di circa il 30%, come spiega un comunicato della Filctem Cgil.