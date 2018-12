Insegnanti precari Uil, scatta la protesta: "Stabilizzazione subito"

Stabilizzazione contrattuale concreta e reale, immissione in ruolo delle 900 unità mancanti sulle 3.400 autorizzate, pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ufficio regionale della Campania: queste le richieste degli insegnanti precari aderenti alla Uil, in piazza, oggi a Napoli, con un sit in davanti al palazzo della Prefettura e tanto di banda musicale, ovviamente di insegnanti di musica precari.

Con Giovanni Sgambati segretario generale della UIL Campania, Antonio Di Zazzo segretario generale UIL Scuola Campania e Pasquale Vespa, precario della scuola.

L'intervista a Pasquale Vespa