Genitori dei trapiantati di cuore, protesta in Regione: "Curate i nostri figli"

Una giornata di protesta davanti alla sede della Regione Campania per i genitori dei bambini trapiantati di cuore. Il Comitato combatte da mesi perché venga ripristinata la trapiantologia pediatrica dell'ospedale Monaldi, sospesa dal gennaio 2017. L'accusa dei genitori è che mancano strutture e personale per i ragazzi dai 10 ai 18 anni che necessitano di un trapianto.

"A settembre - afferma la portavoce del Comitato Dafne Palmieri - sotto nostra insistenza, la direzione del Monaldi ha emesso un decreto ad horas per l'assunzione di medici e infermieri per risolvere il problema. Il decreto non è stato attuato nemmeno per la metà. Lo scorso 17 ottobre ci fu detto che nel giro di poche ore le cose sarebbero state messe a posto e, invece, non è cambiato nulla. Continueremo a protestare perché questa situazione mette a repentaglio la salute dei nostri figli. A oggi, non ci sono abbastanza medici e infermieri specializzati per i ragazzi dai 10 ai 18 anni che sono ricoverati insieme agli adulti, dove il personale non ha le competenze necessarie".