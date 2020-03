Covid-19, nuova protesta familiari detenuti Poggioreale. Tensioni con i residenti della zona

Nuovi assembramenti, da parte dei familiari dei detenuti di Poggioreale, si sono verificati nella mattinata di oggi. A denunciarlo alcuni cittadini intervenuti a “La Radiazza” in onda su Radio Marte.

Prosegue quindi la protesta: i familiari dei detenuti si sono riuniti intorno all’ingresso principale del carcere, in via Nuova Poggioreale, in occasione delle consegne dei pacchi. La richiesta è libertà per i familiari agli arresti, questo laddove denunciano casi di Coronavirus nei padiglioni della casa circondariale.

"Quando gli si è stato chiesto di rispettare le distanze di sicurezza per evitare contatti ed il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus - raccontano dei cittadini - siamo stati aggrediti dai familiari dei detenuti, attraverso un lancio di oggetti".

"Continuano a dimostrare di voler essere al di sopra della legge. Sono degli irresponsabili che mettono in pericolo l’intera popolazione con il loro modo sconsiderato di agire, vanno fermati e devono essere puniti. Per questo li abbiamo segnalati alla Questura", è stato il commento del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli.

