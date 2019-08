Fuorigrotta, manca l'acqua in via Campegna: blocco stradale dei cittadini

Una protesta, con tanto di blocco stradale in via Giulio Cesare con i cassonetti della spazzatura, è andata in scena nella serata di lunedì nel quartiere Fuorigrotta. A protestare alcuni abitanti di via Campegna, rimasti senza acqua a causa di un guasto.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ristabilire la calma.

Il comunicato di Abc Napoli

"ABC Napoli è intervenuta all’interno del rione IACP al civico 133 di Via Campegna dove ha riscontrato la presenza di una rottura alla tubazione non gestita da ABC, in quanto interna al rione in questione. Per motivi di sicurezza, vista l’assenza di un tempestivo intervento da parte dell'IACP per eliminare l’anomalia sull’impianto privato, si è provveduto ad interrompere l’erogazione idrica all’interno del parco".