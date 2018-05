Chiusura deposito Garittone: la protesta dei dipendenti Anm

Monta la protesta tra i dipendenti dell'Anm. Oggetto del contendere è la paventata chiusura del deposito del Garittone a Miano. L'azienda è intenzionata a chiuderlo entro il prossimo 1 giugno per abbattere i costi di gestione. Attualmente il deposito costa 800mila euro all'anno e la dirigenza sembra essere intenzionata a tagliare questo costo. L'obiettivo è quello di lanciare un segnale al tribunale fallimentare con in quale è in atto la procedura di concordato tagliando un costo importante per l'azienda.

Dall'altra parte ci sono i lavoratori secondo cui la chiusura del deposito rappresenterebbe un danno importante per il trasporto nell'area nord di Napoli. In quell'area i trasporti servono un'utenza di quasi mezzo milione di persone che subiscono ogni giorno gli effetti di un sistema di trasporti ridotto all'osso. Secondo i lavoratori, inoltre, la chiusura del deposito non rappresenterebbe nemmeno un reale abbattimento dei costi dell'azienda. Smistando i mezzi nei due depositi di Carlo III e Cavalleggeri d'Aosta, aumenterebbero comunque sia i consumi che l'usura dei mezzi che dovrebbero raggiungere le aree delle linee a loro deputate.

Per far sì che le linee non vengano cancellate, i mezzi dovranno uscire dai due depositi indicati, arrivare ai capolinea ed effettuare le loro corse per far ritorno negli stessi depositi posti a distanze considerevoli rispetto all'area nord. I lavoratori hanno chiesto la marcia indietro dell'azienda riguardo a questa decisione ed hanno inoltre chiesto un incontro con l'amministrazione comunale di Napoli perché convinti che ci sia la volontà politica del sindaco Luigi de Magistris e della sua giunta dietro questa scelta della direzione dell'Anm.