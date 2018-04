"No box" protestano contro le trivelle al Vomero: fermo il cantiere

Prosegue la battaglia dei “No box” contro la costruzione, in piazza degli Artisti al Vomero, dei circa 900 box interrati privati “Artisti-De Bustis”. La loro protesta di ieri ha di fatto bloccato l'apertura del cantiere: accorsi appena ricevuta la notizia dei primi carotaggi, sono riusciti a rinviare l'inizio dei lavori nonostante l'arrivo della polizia.

Nel primo pomeriggio di oggi sono attesi a Palazzo San Giacomo per un incontro con gli assessori all'Urbanistica Carmine Piscopo e alle Infrastrutture Mario Calabrese.

I commercianti dei due mercati De Bustis e Antignano appoggiano la protesta. Il comitato (del quale fa parte anche il Wwf) non vuole che si scavi per i 4 piani sotterranei previsti, sostenendo che genererebbe sia un grave danno ecologico sia un incremento ulteriore del traffico in zona. Questo a fronte del relativo insuccesso di quanto già realizzato nella zona (piazza Arenella, via Andrea da Salerno, via Paisiello. largo Celebrano), dove i box sarebbero rimasti in gran parte invenduti.

L'ultima variante del progetto – originariamente ideato dalla giunta Jervolino nel 2007 – prevede 526 garage privati e 300 stalli che andrebbero successivamente al Comune. L'attuale giunta aveva congelato il progetto, poi il suo provvedimento è stato annullato da una sentenza del Consiglio di Stato.