Controversa decisione dell'Inps, gli avvocati napoletani protestano: "Non siamo evasori"

Mezz'ora di silenzio per dire 'No' alla decisione di Inps e Agenzia delle Entrate di recuperare i contributi della gestione separata iscrivendo d'ufficio 800mila professionisti. È stata la forma di protesta scelta dagli avvocati partenopei, che hanno manifestato questa mattina all'esterno del Palazzo di Giustizia di Napoli, esponendo cartelli come "Di previdenza non si può morire", "Giù le mani dalla giustizia" e "Per l'Inps siamo tutti evasori". La protesta è andata in scena in numerose città italiane. Nei prossimi giorni è attesa una decisione della Cassazione in merito ai ricorsi degli avvocati.