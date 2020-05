Fase 2, protesta delle autoscuole a Napoli

I titolari delle autoscuole e delle scuole nautiche di Napoli e provincia protestano da questa mattina, davanti alla sede della Motorizzazione civile di via Argine, per manifestare il loro dissenso contro i cambiamenti all’interno del testo che include le linee guida per la ripartenza degli esami, che hanno modificato la proposta iniziale di espletamento degli esami teorici all’interno delle sedi delle scuole guida. Gli esami, si legge nel testo, saranno trasferiti nuovamente presso le aule della motorizzazione, che dovranno essere rimodulate e riorganizzate per fronteggiare l’emergenza Covid-19 o, in alternativa, presso “aule pubbliche esterne” ancora da individuare e da convenzionare.

“Questa scelta calata dall’alto da un momento all’altro, e con una regia occulta, ha modificato il testo concordato inizialmente”, afferma Pino Russo, coordinatore regionale della Confarca, confederazione che rappresenta le scuole guida e le scuole nautiche italiane. “Per la ripartenza degli esami, mentre con la nostra proposta avremmo potuto riprendere anche in pochi giorni, a questo punto dovremmo aspettare le lungaggini burocratiche che faranno slittare ulteriormente i tempi di ripartenza degli esami teorici – aggiunge Russo - Tutto questo è inaccettabile per una categoria che da oltre due mesi vede paralizzate le proprie attività. Si faccia subito chiarezza”.