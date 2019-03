Protesta dei conducenti Ncc: tutti in fila per il "Reddito di Cittadinanza"

Conducenti Ncc in fila il 13 marzo alle Poste, dalle ore 12.00, per chiedere, in segno di protesta, il Reddito di Rittadinanza. Gli autisti contestano la nuova regolamentazione introdotta dal Governo sull'obbligo di rientro in rimessa dopo il servizio e l'obbligo di compilare il foglio di servizio e per tale ragione domani organizzeranno delle iniziative a Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze.

A promuovere la protesta il comitato Air (Autonoleggiatori italiani riuniti) in collaborazione con Fai Trasporto Persone, nell'ambito della mobilitazione nazionale per il trasporto pubblico non di linea con conducente.