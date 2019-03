Autisti Ncc in fila per il Reddito di Cittadinanza: proteste anche nel porto

Decine di autisti Ncc davanti ad un ufficio postale situato nei pressi di via Santa Lucia e della Regione Campania, per chiedere provocatoriamente il Reddito di Cittadinanza. I conducenti sono scesi in piazza in tutta Italia per chiedere che venga rivisto il nuovo regolamento che, secondo i rappresentanti di categoria, danneggia il servizio da loro offerto.

Ci sono a Napoli delegati da Genova, Civitavecchia, Ravenna, Cagliari, Taranto, Savona, Salerno, Palermo, Gioia Tauro, Venezia, Brindisi, Livorno, Manfredonia per la protesta che si è spostata poi sotto l'autorità portuale. I lavoratori si sono divisi in due presidi: uno all'ingresso dei locali dell'autorità portuale e l'altro con un singolare pic nic di protesta in piazzetta immacolatella, all'interno del porto. Bandiere, panini salsiccia e friarielli e bottogline d'acqua per la protesta che andrà avanti fino a mezzanotte. Spirito, presidente dell'autorità portuale riceverà una delegazione di lavoratori.

L'intervista a Pasquale Puopolo, vicepresidente del Culp.

