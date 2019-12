Ambiente, protesta degli attivisti di Fridays for Future a Castel dell'Ovo

Proteste all'esterno di Castel dell'Ovo, ad opera degli attivisti napoletani di Fridays for Future, in occasione dell'apertura dei lavori della Conferenza sull'ambiente Cop 21.

Gli attivisti, in presidio seduti a terra di fronte al Castello, sono stati allontanati dalla Polizia nel tentativo di accedere verso l'ingresso. Non sono mancati attimi di tensione e due dei manifestanti sono stati momentaneamente fermati dalle forze dell'ordine.

"Questa è la democrazia con cui gli attivisti contro i cambiamenti climatici vengono trattati. Il nostro paese ha più volte detto a parole di essere dalla parte della nostra lotta, ma oggi abbiamo avuto la prova che non è così. Non abbiamo nulla da ascoltare da questi signori, ancora una volta siamo di fronte ad una passerella, i ministri dell'Ambiente dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono a Napoli a riempirsi la bocca di vuoti proclami. Per questo non abbiamo intenzione di stare a guardare e la Cop sarà contestata in ogni modo", dichiarano gli attivisti.

PROTESTA ATTIVISTI FRIDAYS FOR FUTURE, TENSIONE A CASTEL DELL'OVO - VIDEO

"Adesso saremo in presidio alla Questura di Napoli per la liberazione dei due strikers e alle 15.00 saremo all'Università per un'assemblea pubblica di restituzione della giornata", rendono noto gli attivisti.