Protesi e valvole cardiache prodotte con l’olio di frittura: lo studio della Federico II

Protesi e valvole cardiache prodotte con l’olio di frittura scartato dai ristoranti. Secondo alcuni esperimenti condotti da un gruppo di giovani chimici e biotecnologie dell'Università Federico II, è possibile creare imballaggi alimentari, adesivi per suture e persino valvole e protesi cardiache trasformando l’olio di frittura in plastica biodegradabile e biocompatibile. Gli studiosi intendono, ora, sviluppare l'idea su scala industriale con la creazione di una start-up. Per questo saranno tra i protagonisti di "Circular Bioeconomy Arena Meeting", il primo evento nazionale dedicato ai progetti innovativi nella bioeconomia circolare. L'iniziativa, promossa dal cluster nazionale della chimica verde Spring con Assobiotec e Gruppo Intesa Sanpaolo, ha l'obiettivo di fare incontrare imprese e progetti innovativi alla ricerca di capitali con gli investitori finanziari e corporate di tutto il mondo.

"Dopo i risultati molto promettenti ottenuti in laboratorio - spiega il biochimico Marco Vastano - stiamo cercando finanziamenti per validare il nostro processo in ambito industriale. L'obiettivo è dare valore a quell'olio alimentare esausto che non viene riutilizzato per la produzione di biodiesel a causa dell'elevato contenuto di acidi grassi, difficili e costosi da eliminare". Per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno pensato di sfruttare la fermentazione operata da alcuni batteri del suolo, "che consente di eliminare gli acidi grassi dando olio pulito (utile per la produzione di biodiesel) e una bioplastica biodegradabile e biocompatibile utilizzabile per il packaging e anche per produrre dispositivi biomedicali"."Il processo è a basso costo e modulabile - sottolinea Vastano - in modo da ottenere prodotti con caratteristiche personalizzate in base alle richieste del cliente"