Prostituzione a Varcaturo, nuovo blitz dei carabinieri nelle "case del sesso"

Durante un servizio di contrasto allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione i carabinieri di Varcaturo hanno denunciato per favoreggiamento della prostituzione in concorso due coniugi del posto, di 60 e 50 anni, nonché una 39enne colombiana residente a Giugliano.

Sono rispettivamente proprietari e affittuaria di un complesso abitativo costituito da quattro bilocali di via Ripuaria ove era stata allestita una casa per appuntamenti. All’interno la donna si prostituiva in prima persona e favoriva anche l’esercizio di 3 donne sudamericane, che si facevano pubblicità tramite annunci su internet. I bilocali, dotati di un sistema di videosorveglianza sia interna che esterna, sono stati sequestrati.

Un analogo servizio ieri, sempre a Varcaturo, ha portato i carabinieri dell’aliquota operativa di giugliano a denunciare per favoreggiamento della prostituzione un 61enne, un 49enne di Giugliano e una 42enne di origini polacche.