Retata nella notte: denunciate sei prostitute

I militari della compagnia di Poggioreale insieme a quelli del radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno controllato, 180 persone: 48 sono pregiudicati. Denunciate per atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza sei donne, due delle quali extracomunitarie. Per le due donne albanesi è stata richiesta l’espulsione dal territorio nazionale, per le altre i carabinieri hanno proposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Nell'ambito del servizio sono stati denunciati anche due fratelli di 39 e 24 anni: i militari del nucleo operativo della locale compagnia hanno perquisito la loro abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato un sistema elettronico di rilevamento microspie. Rinvenuti e sequestrati 8 chili di tabacchi lavorati esteri da contrabbando.