Corso Meridionale, la prostituzione è anche diurna. I residenti chiedono controllo (VIDEO)

Corso Meridionale, duecento metri dalla Stazione centrale di Napoli, altri duecento dalla zona industriale. In questo luogo di intenso passaggio veicolare e pedonale (verso il Centro direzionale, zona di uffici di istituzioni, enti e fondazioni) il fenomeno della prostituzione è radicato da anni. La novità è legata alla prostituzione diurna e all'offerta che si amplia: di sera si trova anche prostituzione maschile, purtroppo anche minorile. I cittadini del Centro Direzionale, riunitisi in un comitato, denunciano la situazione: sono loro ad avere a che fare direttamente col fenomeno. Spesso, infatti, donne e uomini si spostano tra i box interrati, sotto i grattacieli del Centro direzionale, anche alle otto del mattino. Quello che vi proponiamo è un estratto dell'inchiesta andata in onda su Tv Luna, all'interno della trasmissione Dossier.