Il business della prostituzione sulla Circumvallazione: pattuglie in strada

Pattuglie in strada a Casoria nella zona della Circumvallazione per arginare il fenomeno del sesso a pagamento. Nelle scorse ore, il lavoro di una task-force della polizia municipale è partito da una mappatura delle zone calde: via Lufrano, via San Salvatore, via Capri.

I controlli anti prostituzione continueranno a cadenza bisettimanale nelle ore serali e notturne. Il business non ha freno: in strada ci sono ragazze rumene, polacche, ucraine, africane.

Alcune settimane fa si sarebbe verificato anche il lancio di sassi all'indirizzo delle donne. Sassi lanciati da un'auto in corsa che, solo per caso, non hanno raggiunto il bersaglio. Coinvolta anche la criminalità organizzata. In primo piano, le prostitute sentinella che sorvegliano e fanno la guardia tra Qualiano, Villaricca, Melito. Arzano e Casandrino.