Prostituzione nei b&b: la scoperta della municipale

Blitz anti-prostituzione della polizia municipale nel quartiere Chiaia. Una serie di controlli dei caschi bianchi ha portato alla scoperta di due bed and breakfast all'interno dei quali si prostituivano delle donne. Il primo scoperto è stato a piazza Sannazzaro. L'individuazione degli agenti è stata fatta incrociando gli annunci pubblicitari per gli alloggi a quelli di un sito di incontri sessuali. Contattata una prostituta, si è scoperto che era possibile accordarsi per incontrarsi nella struttura.

Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno scoperto che una donna di origini brasiliane poteva far entrare nella struttura i propri clienti in accordo con il titolare della struttura al quale pagava la somma di 60 euro. Il gestore è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione. Stesso discorso per un b&b in via Martucci dove a prostituirsi era una ragazza rumena che dava 80 euro al titolare in accordo sulla modalità di meretricio. Anche in questo caso il proprietario, che non era presente all'arrivo degli agenti, è stato diffidato dal continuare a favorire l'attività.